«الشؤون الإسلامية» و«وزارة الحج» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي- وام

استعرض محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أواصر التعاون البنّاء بين الجانبين واستثمار كل الوسائل المتاحة التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بإيجابية ومهنية عالية تواكب تطلعات القيادتين الرشيدتين، وتلبي طموحات حجاج بيت الله الحرام وتحقق السعادة لهم.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة وزير الحج السعودي لمعرض جيتكس للتقنية 2020 في دبي - على التنسيق المشترك وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والزيارات وتطوير الرؤى والأفكار.

وأشاد النيادي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية تراعي استخدام كل الوسائل المتاحة التي تسهم في تقديم خدمة راقية ومرضية لضيوف الرحمن.

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