«الوطني» يبحث التعاون مع مجلس النواب الإندونيسي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس مع أحمد بيضاوي، نائب رئيس الهيئة التشريعية في مجلس النواب الإندونيسي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الإمارات وإندونيسيا والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم .

حضر اللقاء كل من: محمد عيسى الكشف، وجميلة أحمد المهيري، ونضال الطنيجي، وعبيد خلفان الغول أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

ترحيب

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بنائب رئيس البرلمان الإندونيسي والوفد البرلماني المرافق له، مشيراً إلى أهمية الزيارات الثنائية حيث تساهم في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والمعارف على مستوى التشريعات، والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية مثل مؤتمر اتحاد منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكداً معاليه أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

من جانبه، أعرب أحمد بيضاوي، نائب رئيس الهيئة التشريعية في مجلس النواب الإندونيسي، عن شكره العميق علي حسن الاستقبال، مؤكداً عمق التعاون القائم بين البلدين، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

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