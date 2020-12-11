منصة «ملفي» لتحسين صحة مجتمـــــع أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

عرضت دائرة الصحة - أبوظبي و«ملفّي»، وهي منصة تبادل المعلومات الصحية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إحدى منصات تحليلات إدارة المخاطر السكانية، وهي التكنولوجيا التي ستمكِّن قطاع الرعاية الصحية من دعم إدارة الرعاية، وتحسين صحة السكان والمساعدة في ضمان استمرارية الرعاية الصحية بشكل أفضل.

وتستخدم منصة إدارة المخاطر السكانية تقنيات التحليلات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي بهدف بناء نماذج تنبئية قائمة على البيانات السريرية للمرضى وإنشاء خوارزميات تعمل على التنبؤ بالتكلفة وحالات دخول المستشفى وزيارات أقسام الطوارئ وحالات إعادة دخول المستشفى وإدارة الأمراض، كما أن الدراسة المتعمقة لبيانات السكان على المستوى الطبي والفردي من شأنها أن تقدم تحليلات يمكن استخدامها في توقع المخاطر وتحسين الكفاءة العامة .

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