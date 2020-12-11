لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

المصدر: (دبي ـ البيان )

اختتمت أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار التحضير للجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقرر عقدها السبت المقبل بالقاهرة.

وضم وفد الدولة محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان: رفعنا مجموعة من البنود لجلسة البرلمان العامة المقرر عقدها يوم السبت القادم . وأكد أحمد بوشهاب السويدي أنه بعد المناقشات والمداولات تم المصادقة على موازنة البرلمان للعام 2021. وقالت شذى سعيد النقبي:إن اجتماع اللجنة مع رئيس البرلمان العربي يأتي تزامناً مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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