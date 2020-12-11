«مالية الوطني» تنتخب رئيساً ومقرراً لها

المصدر: (دبي - وام )

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة بالتزكية رئيساً للجنة، كما تم انتخاب مروان عبيد المهيري مقرراً للجنة، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع كل من مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميرة سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2019، الذي يتكون من (33) مادة.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت على تقريرها في شأن مشروع القانون وملاحظاتها التي خرجت بها خلال اجتماعها مع الجهات المعنية بالقانون، حيث تم مناقشة بنود التقرير تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره .

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