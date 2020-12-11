لجنة «الشؤون الصحية» تنتخب رئيساً ومقرراً لها

المصدر: (دبي - وام)

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر «عن بعد»، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، التي تم انتخابها رئيساً للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب سمية عبدالله السويدي مقرراً بالتزكية . وتتكون اللجنة بالإضافة إلى الرئيس والمقرر من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 26 نوفمبر 2020، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، والتي تتضمن موضوعين عامين هما: «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، و«سياسة وزارة الصحة في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز