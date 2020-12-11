جولة تفقدية في مهرجان الظفرة

المصدر: (الظفرة - وام )

زار ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، والمهندس خالد عبدالعزيز الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أمس موقع مهرجان الظفرة بدورته 14، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتفقد المنصوري والراجحي يرافقهما عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعدد من المسؤولين بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وشركة مساندة المنصة الرئيسية لمسابقة مزاينة الإبل وتعرف على معاييرها ونظم التحكيم بها.

كما زار الوفد مجلس أدنوك ومجلس اللجنة في سوق الظفرة التراثي وموقع قناة بينونة، وتجول في شارع المليون الذي يضم عدداً من المحال التجارية المتخصصة ببيع الأدوات المتعلقة بالإبل والتخييم، إلى جانب ما يشهده الشارع من استعراض لسلالات الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم

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