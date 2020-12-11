استئصال ورم من مبيض بتقنية الجراحة الروبوتية في مستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة بإجراء عملية لاستئصال ورم يزن 5 كيلوجرامات من مبيض سيدة عمرها 44 سنة اعتماداً على تقنيات الجراحة الروبوتية عن طريق فتحة 2 سنتيمتر، وخرجت السيدة بدون أية مضاعفات طبية في اليوم التالي. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة نجاحات حققتها الوزارة مؤخراً، ولاسيما على صعيد العمليات الجراحية الدقيقة، التي رسخت الثقة المحلية والعالمية بالمستوى المتميز للخدمات الصحية والكفاءة التخصصية للكوادر الطبية.

وتعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهة الأولى التي طبقت استخدام الروبوت الجراحي في العمليات الجراحية بالدولة، حيث نجح فريق أطباء جراحات النساء بمساعدة مكتب الأطباء الزائرين والمتخصصين في الجراحات النسائية بإجراء أكثر من 135 عملية ناجحة باستخدام الروبوت الجراحي دافنشي.

علاج

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص الوزارة على توفير أحدث الطرق العلاجية للمرضى، وتقديم خدمات صحية تخصصية وشاملة ومبتكرة ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وجراحة الروبوت التي تتميز بقدرتها على إجراء أصعب العمليات الجراحية، انطلاقاً من توجهات حكومة الإمارات لتكون مركزاً متميزاً على مستوى الشرق الأوسط في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية باستخدام جراحات الروبوت في جميع التخصصات الطبية، لتطوير وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 نحو إحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كفاءة

بدوره أثنى الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على كفاءة الكادر الطبي في المستشفى وقدراته المتنامية بسرعة على إجراء عمليات جراحية معقدة وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق استراتيجية متكاملة لترسيخ نجاح جراحات الروبوت في دولة الإمارات، ضمن رؤية مستقبلية لمواصلة الابتكار في الجراحة الروبوتية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي كمنهج مستدام في خدمات الرعاية الصحية.

فيما أشادت الدكتورة صفية الخاجة مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، بدور الفريق المختص في قسم النساء بالمستشفى وإنجازه بنجاح عمليات جراحية باستخدام الروبوت الجراحي دافنشي، ومن خلال التعاون المشترك مع مكتب الأطباء الزائرين.

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