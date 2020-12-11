قسم الأشعة بمستشفى راشد يفوز بجائزة «حمدان الطبية»

المصدر: دبي - البيان

فاز قسم الأشعة في مستشفى راشد بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الحادية عشرة كأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لدوره الرائد في تقديم خدمات متميزة للمرضى على مدار الساعة في أكبر مستشفى حكومي بدبي يستقبل آلاف المرضى سنوياً، بينها أكثر من 450 حالة طارئة يومياً بمركز الإصابات والطوارئ.

وأكد الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد، أهمية هذا الفوز الذي سيشكل دافعاً وحافزاً قوياً للقسم والعاملين به لبذل المزيد من العمل والإنجاز والعطاء لخدمة المرضى، مشيراً إلى الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به القسم من الإدارة العليا في الهيئة، وحرصها المستمر على تزويد القسم بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة المواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن القسم مزوّد بأكثر من 50 جهاز تصوير طبياً و24 طبيب أشعة مختصاً و59 تقني تصوير طبياً، مشيراً إلى أن القسم يقدم شهرياً حوالي 13000 فحص للأشعة للمرضى من مختلف إمارات الدولة، كما يقدم القسم خدمات الأشعة التداخلية إلى جانب مجموعة واسعة من الفحوصات التشخيصية المتعلقة بجميع التخصصات السريرية مثل إصابات الحوادث، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وأمراض الجهاز العصبي وأمراض القلب والأمراض المعدية من خلال التصوير الطبي في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المرضى وفقاً لأحدث القواعد العلمية المتعارفة عليها. وأكد على الدور الرائد الذي يقوم به موظفو القسم في تحسين رحلة المريض في مختلف التخصصات الطبية، حيث يحرص القسم على أن تساعد الخدمات التي يقدمها القسم للمرضى في تحسين مخرجات العلاج وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة.

خدمات متميزة

أوضح الدكتور أسامة البستكي أن القسم قام في الآونة الأخيرة بإدخال خدمات متميزة في الدولة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي يساعد جراح الأعصاب على تحديد أجزاء الدماغ ووظيفتها الأكثر عرضة للخطر أثناء وبعد الجراحة، كما تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أخصائي الأشعة في تحديد المناطق المصابة للسكتة الدماغية ومن ثم القيام بالتدخل للعلاج من قبل مختصي الأشعة التداخلية في القسم.

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