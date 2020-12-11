تعاون بين «الصحة» و«العدل» في معاملات الزواج الإلكتروني

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعاونها مع وزارة العدل لإنجاز معاملة الزواج الإلكتروني والتسهيل على المتعاملين دون الحاجة إلى طباعة التقرير ما يسهم في زيادة سرية البيانات وخصوصية الزوجين من خلال إنشاء عملية ربط إلكتروني بين الطرفين لمشاركة تقرير الفحص الطبي ومشورة ما قبل الزواج إلكترونياً ضمن إطار القانون الاتحادي لنظم المعلومات الصحية.

وأكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل في هذا الصدد أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يرسخ الشراكة والترابط التكاملي بين الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل الذي يحقق سعادة للمتعاملين، موضحاً أن الزواج الإلكتروني يقوم على نظام إلكتروني ذكي متكامل يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية الذكية جرى تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة وتتم من خلاله إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية.

وأوضح علي العجمي مدير إدارة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن التعاون مع وزارة العدل يعزز الجهود المشتركة لأتمتة الخدمات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف نظم المعلومات.

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