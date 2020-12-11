20 ألف زيارة لرصد مشوهات المظهر العام بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها التفتيشية لرصد كافة السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار حرصها على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة خاصة على الشواطئ حيث تقوم البلدية خلال هذه الحملات بإزالة القوارب المهملة والمقطورات التالفة والمتروكة والتي ترُكت منذ فترات طويلة.

وقال خالد السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين إن فرق التفتيش تواصل حملاتها على كافة مناطق الشارقة لرصد مشوّهات المظهر العام حيث نفذت منذ بداية الجاري أكثر من 20 ألف زيارة وحجز أكثر من 213 قارباً مهملاً ومقطورة تالفة.

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