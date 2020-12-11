«طرق دبي» تنفذ 353 عملية تفتيشية على منشآت تأجير الحافلات

المصدر: دبي - البيان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات 353 عملية تفتيشية على منشآت تأجير الحافلات، ورصد استخدام حافلات نشاط التأجير في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب مدى توفر الاشتراطات الفنية لهذه النوعية من الحافلات.

وذكر محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بالهيئة أن الحملة شملت مناطق القصيص، وهور العنز، ونايف ومواقف دبي مول، حيث أسفرت عن 42 مخالفة تركز معظمها على استخدام حافلات نشاط التأجير في غير الغرض المخصص لها بوصفه مخالفاً للقوانين والتشريعات المتبعة، مشيراً إلى أن الحملة هدفت إلى الاطلاع على مدى التزام منشآت تأجير الحافلات بالتراخيص المعمول بها ومدى صلاحيتها، إلى جانب متابعة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها مثل صلاحية المقاعد وإجراءات الأمن والسلامة والإطارات وتوفر السائقين المخصصين لقيادة الحافلات المعنية، وتبعية المركبات المستخدمة لجهة التأجير، وغيرها.

وأكد أنه تم إطلاق الحملة بالتنسيق بين مؤسسة الترخيص ومؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وأنها تأتي في إطار خطط استراتيجية موضوعة على مدار العام من أجل تنظيم وضبط نشاط هذا القطاع، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسة في منظومة النقل في إمارة دبي».

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