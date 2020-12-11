ملتقى افتراضي يستعرض اهتمام الإمارات بحقوق الإنسان خلال «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى افتراضياً بعنوان «كوفيد 19 والحماية القانونية»، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام بشعار «حقوق الإنسان في صميم جهود التعافي من كوفيد 19».

وناقش الملتقى جهود دولة الإمارات في مكافحة جائحة (كوفيد 19) من النواحي الطبية الوقائية والقانونية وغيرها، لافتاً إلى التزام الدولة ومؤسساتها بتقديم الرعاية الوقائية والرعاية الطبية، للمواطنين والمقيمين والزائرين وتطبيق حقوق الإنسان بنفس الفاعلية والمستوى، وتنفيذ التشريعات والتعليمات على الجميع بما يخدم التوازن العادل بين المصالح الخاصة للناس، والمصلحة العامة لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح العميد عبد الوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية أن الملتقى يهدف إلى التثقيف بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي عملت دولة الإمارات بموجب بنودها وطبقت مبادئها. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الخدمات باستمرار للمواطنين والمقيمين تماشياً مع الأولويات والأهداف الاستراتيجية للقيادة المتوائمة مع خطة الإمارة. ولفت إلى أن الإمارات وأجهزتها التنفيذية متكاتفة مع الجميع ككل دون تمييز منذ بداية أزمة «كورونا»، وبثت الطمأنينة في نفوس الجميع تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة، وحرصها على توفير الدعم والرعاية والإمكانات للجميع.

وأشارت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات إلى حرص شرطة أبوظبي ومنذ بداية الأزمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ووضع خطط متكاملة للسيطرة على الجائحة.

وذكرت أن شرطة أبوظبي جهزت مركزاً متنقلاً يضم عيادتين وكوادر مؤهلة من الخدمات الطبية ودائرة الصحة، ويعمل بتناغم وتنسيق مشترك لتعزيز جهود التصدي لـ(كوفيد 19).

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