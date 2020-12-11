لجنة المشاورات السياسية الإماراتية الإستونية تبحث تعزيز التعاون

انطلقت أمس أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا، التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب إستونيا راين تمسار نائب ومساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية.

تجربة

وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد 19» وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس كورونا المستجد. واستعرض الجانبان التعاون المشترك بين البلدين وتطور العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

تحديات

وناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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