«الشارقة الخيرية»: إنشاء 23 مسجداً في الدولة منذ 2010

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن عدد المساجد المنفذة داخل الدولة من حساب مساهمات واستقطاعات المحسنين من سنة 2010 حتى العام الجاري بلغ 23 مسجداً في عدة مناطق بإمارة الشارقة إلى جانب رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة بتكلفة إجمالية بلغت 59.2 مليون درهم وبإجمالي عدد مصلين يصل إلى 10200 مصلٍ من الرجال والنساء.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن الجمعية استطاعت من خلال مساهمات المحسنين المبادرين لدعم مشروع بناء المساجد والراغبين في تشييد وعمارة بيوت الله إنشاء 23 مسجداً بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال برامج المشاركات المجتمعية التي تسعى الجمعية ممثلة في إدارة المشاريع إلى القيام بمسؤوليتها نحو مجتمعها بما يعزز من أهميتها وتأثيرها في خدمة المجتمع.

وتضمنت المساجد 14 مسجداً بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد مويلح بتكلفة 3.5 ملايين درهم ويسع 1500 مصلٍ ويتميز بالمساحة الكبيرة ليستوعب أعداداً كبيرة من المصلين وفي منطقة السيوح وتم إنشاء 3 مساجد بتكلفة إجمالية بلغت 7.8 ملايين درهم تمثلت في مسجد بمنطقة السيوح 3 بتكلفة 2.1 مليون درهم ويستقبل 230 مصلياً، بالإضافة إلى مسجدين يجري التحضر لإنشائهما أحدهما في السيوح 11 بتكلفة 4 ملايين درهم ويتسع لـ1000 مصلٍ والآخر في السيوح 10 بتكلفة 1.6 مليون درهم ويتسع لـ250 مصلياً من الرجال والنساء.

كلفة

وأشار ابن خادم إلى أنه في العام 2012 تم إنشاء مسجد بمنطقة الرمثاء بكلفة 3 ملايين درهم ويتسع لـ350 مصلياً.

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