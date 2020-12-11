ثانية مراحل المجمع السكني المستدام في «مصدر» تحصل على جائزة مشروع المبنى الأخضر

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت المرحلة الثانية من المجمع السكني المستدام، الذي تم تشييده في مدينة مصدر، على جائزة مشروع المبنى الأخضر للعام خلال حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2020».

وتعد هذه الجائزة هي الثانية من نوعها التي يحصل عليها المشروع الذي سبق له الحصول على جائزة المبنى السكني الأخضر في عام 2018 بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره.

وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في الدورة التاسعة لجوائز المباني الخضراء خلال حفل أقيم في دبي، وافتتح أعماله بكلمة للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية.

وتعد المرحلة الثانية من المجمع السكني أحدث مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة مصدر، ويتألف من 365 وحدة سكنية و513 وحدة سكنية مخصصة للشركات تقع ضمن تسعة مبانٍ سكنية عالية الأداء.

ويضم المشروع مساحة مخصصة لمتاجر التجزئة تقدر بـ 5646 متراً مربعاً، فضلاً عن مجموعة من المرافق التي تشمل بركة سباحة وساحة عامة.

واشترك في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المجمع السكني المستدام كل من شركة «سي بي تي آركيتيكتس» في مجال التصميم و«سيكسكو» كشركة مقاولات رئيسية للمشروع و«إيكوم» للعمليات الهندسية والمعمارية، وذلك في إطار التوجهات الساعية لإنشاء حي مستدام متعدد الاستخدامات بمساحة محدودة مخصصة للسير على الأقدام.

واستطاع الفريق المصمم للمشروع الوفاء بجميع معايير الاستدامة الرئيسية المطبقة في مدينة مصدر من خلال عملية تصميم متكاملة وشاملة.

وجهة حيوية

قال عبدالله بالعلا المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: إن المرحلة الثانية من مشروع المجمع السكني المستدام تشكل مثالاً حياً على طبيعة مدينة مصدر كمجمع متقارب ملائم للسير على الأقدام، حيث تعد المدينة وجهة حيوية وتجارية متعددة الاستخدامات تتوفر فيها مقومات الحياة عالية الجودة بأقل بصمة بيئية، ويعكس التركيز على تطوير مبانٍ مستدامة التزام مدينة مصدر بركائز الاستدامة الأربع المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية.

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