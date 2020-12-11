«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تشيد بمبادرة تمكين الأيتام في عجمان

المصدر: (الشارقة - البيان)

أشادت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بشأن مبادرة تمكين الأيتام في إمارة عجمان.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: إننا في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي نرحب بقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بشأن مبادرة تمكين أيتام إمارة عجمان التي تشكل دوراً فاعلاً لخدمة الصالح العام لأيتام الإمارة، ويسعدنا التعاون والمشاركة بخبراتنا ومعلوماتنا في مجال تمكين الأيتام بمقتضى خدماتنا المقدمة لأيتام إمارة الشارقة التي شارفت على الـ20 عاماً.. كما أن هذه المبادرة ما هي إلا تفعيل للعمل البنّاء من أجل الوصول إلى أيتام ممكنين وفاعلين في المجتمع كونهم أساس ومحور أي عملية تنموية شاملة ومستدامة، ونؤكد أيضاً أنها تعد خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين إمارتي الشارقة وعجمان لما يصب في الصالح العام لخدمة الأيتام في دولة الإمارات.

وتعد خدمات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي شمولية من حيث الرعاية التي تقدمها للأيتام منطلقة من رؤيتها في العمل على توفير بيئة متميزة لإطلاق طاقات الأيتام ليصبحوا قادة، والتي ترسم أهدافاً سامية لهم وحياة كريمة لتمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الإشباع النفسي والمادي لهم، وتقدم لهم خدمات وبرامج نوعية قائمة على الإلهام والإبداع والمعرفة، وتبذل جهوداً لتعريف أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة وإشراكهم في الدعم والمساندة

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