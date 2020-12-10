شرطة الشارقة تمنع دخول المركبات سوق شرق بخورفكان خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في مداخلة هاتفية له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس أنه تقرر منع دخول المركبات إلى سوق شرق في خورفكان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لمنع تعطيل حركة الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية وحماية المتسوقين.

وقال إن سوق شرق والذي يمتد على مساحة 380 مترا يشهد خلال عطلة الأسبوع إقبالا واسعا من المتسوقين والأسر من كافة الأعمار – خصوصا – في الفترة المسائية، لافتا إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نبه إلى ضرورة عدم دخول المركبات إلى ذلك السوق حفاظا على سلامة مرتادي السوق، فتم العمل بذلك التوجيه وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة، وحتى يستمتع المتسوقون بالمناظر الجميلة المحيطة بالسوق وبطابعه الشعبي، وحتى لا تتسبب تلك المركبات في ازدحام على الشارع الرئيس، لافتا إلى أن هناك العديد من المواقف المتوفرة في بداية ونهاية الممشى المحيط بالسوق، إضافة إلى المواقف المتوفرة على الكورنيش، حيث من الممكن لأصحاب المركبات إيقاف مركباتهم هناك، إضافة إلى توفير مركبة كهربائية لنقل كبار المواطنين من قبل أفراد الشرطة المجتمعية المتواجدين في مركز خورفكان الشامل لنقلهم إلى الوجهات التي يريدون التوجه إليها.

وبين أنه تم التنسيق مع أصحاب المحلات إلى ضرورة نقل أغراضهم إلى المحال التجارية من وقت مبكر حتى لا يتم دخول المركبات إلى السوق، مبينا أن مدينة خورفكان أصبحت قبلة للسياح وتشهد إقبالا متزايدا، مؤكدا على الجاهزية والاستعداد الأمني من خلال تكثيف الدوريات المرورية والأمنية في المواقع الحيوية في كافة مدن الشارقة – خصوصا - المنطقة الشرقية لمراقبة الطرق وتسهيل انسيابية حركة السير والمرور وتجنب الازدحام المروري وتقديم المساعدة والاستجابة الفورية، إضافة إلى تقديم كافة المساعدات لمرتادي المناطق السياحية والشواطئ بالمنطقة الشرقية وتأمين الطرق الداخلية والخارجية للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، متمنيا إجازة سعيدة لكافة أفراد المجتمع.

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