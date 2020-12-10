إطلاق خطة دبي لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، الشريك الرسمي الآمن لحكومة دبي أمس في مؤتمر جايسك الذي يجري بالتزامن مع أسبوع جايتكس السنوي عن مباردة البنية التحتية الحيوية للمعلومات. والذي يلتقي فيه أبرز خبراء الأمن الإلكتروني الإقليميين والعالميين وصناع التكنولوجيا.

تهدف المبادرة لتعريف اهم الخدمات الحيوية في إمارة دبي و الأنظمة الداعمة لها و ذلك لحماية البنية التحتية المعلوماتية والتي من شأنها ضمان استمرارية أعمال الخدمات الرئيسية في إمارة دبي.

وقال المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني يوسف الشيباني: ”يحرص مركز دبي للامن الإلكتروني على وضع كافة الاطر والخطط الاستباقية لضمان استمرارية الأعمال و الخدمات التقنية تحت كافة الظروف بما يضمن استدامة الأعمال والخدمات الحكومية الحيوية في الإمارة و تأتي هذه المبادرة كداعم رئيسي لهذه الاهداف والتي تضمن استمراريه الانظمه الالكترونية ومرونتها فى الفضاء الرقمي والذي يدعم تطلعاتنا فى المستقبل الرقمي"

وألقت عائشة محمد مسؤولة التراخيص بمركز دبي للأمن الإلكتروني عرضاً لتعريف أهداف و نتائج المبادرة " يحدد هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية، أهم الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية في الإمارة والأنظمة الداعمة لها وذلك لحمايتها من المخاطر السيبرانية وضمان استمراريتها تحت كافة الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تعريف الترابط بين تلك الخدمات والأنظمة على مستوى كافة القطاعات والجهات الداعمة لها وسيساعد هذا المشروع على توفير مستوى أعلى من الأمن الإلكتروني لتلك الخدمات الحيوية."

وأوضحت بأن البنية التحتية الحيوية للمعلومات هي الأصول المعلوماتية التقنية التي تدعم استمرارية تقديم الخدمات والوظائف الحيوية في إمارة دبي.

ومنذ إطلاق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني في مايو 2017 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جزء من المبادرات التي أنتجتها هذه الاستراتيجية هي حماية المؤسسات والجهات الحكومية، المشغلة للبنية التحتية الحيوية للمعلومات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز