حمدان بن محمد يعتمد نظام العمل عن بعد في حكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظام العمل عن بعد في حكومة دبي.

والنظام هو عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل ويتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكر جديد وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة."

وتابع: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي."

وتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين الخاضعين لأحكام القانون.

يهدف النظام إلى توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة ورفع مستوى السعادة والإيجابية، التركيز على النتائج والإنجازات، تحقيق الرفاهية والعيش الكريم، تعزيز الرشاقة المؤسسية، والمواءمة بين العمل والحياة الخاصة.

وينقسم النظام العمل عن بعد إلى نوعين أولهما العمل عن بعد بشكل كامل والآخر العمل عن بعد بشكل جزئي.

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