مراكز لقاح كوفيد19 في الإمارات

المصدر:
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد «كوفيد -19» رسمياً في الدولة، الخاص بمعهد «بيجين للمنتجات البيولوجية»، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة «كوفيد-19» في الدولة.

ويتوفر لقاح كوفيد 19 في مختلف إمارات الدولة حسب التالي:

أولاً: إمارة أبوظبي: 

العيادات والمراكز التابعة لشركة صحة في أبوظبي (من الساعة ٨ صباحا حتى ٨ مساءا) في العيادات التالية:

1- مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل 

2- مركز البطين الصحي

3- مركز المقطع الصحي

4-مركز مدينة محمد بن زايد الصحي 

5- مركز بني ياس الصحي 

6- مركز مدينة خليفة الصحي 

7- مركز الفلاح الصحي 

8-مركز الباهية الصحي

9-مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل   

10- مركز الهيلي الصحي 

11- مركز اليحر الصحي 

12- مركز المويجعي الصحي

13- مركز مزيد الصحي 

14- مركز نعمة الصحي 

15- مركز القوع الصحي 

16- مركز الهير الصحي 

17- مركز سويحان الصحي 

18- عيادة الظفرة في مدينة زايد

19- مستشفى مدينة زايد

20- مستشفى غياثي 

21- مستشفى المرفأ

22- مسشفى دلما

23- مستشفى السلع

24- مستشفى ليوا 
 

مراكز القطاع الخاص: 

1. مستشفى ميدكلينك - شارع خليفة 

2. جميع فروع شركة VPS 

مجالس الأحياء التالية (من الساعة ١٠ صباحا حتى ٦ مساءا):

- مجلس البطين - أبوظبي

- مجلس المشرف - أبوظبي 

-مجلس المنهل - أبوظبي

-مجلس ربدان - أبوظبي

-مجلس الوثبة -أبوظبي 

-مجلس محمد خلف - أبوظبي

-مجلس جنوب الوثبة - أبوظبي

-مجلس أول رائد فضاء - أبوظبي

-مجلس فلج هزاع - العين

-مجلس الخبيصي - العين 

-مجلس المرخانية - العين

-مجلس الروضة - العين 

-مجلس زاخر - العين

-مجلس الصاروج- العين

-مجلس مدينة زايد - الظفرة 

-مجلس دلما -  الظفرة 

-مجلس السلع - الظفرة

-مجلس محمد الفلاحي الياسي - الظفرة

-مجلس مبارك بن قران - غياثي

ثانياً: إمارة دبي

- المستشفى الميداني في دبي باركس

ثالثاً: إمارة الشارقة 

- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً

-مركز الذيد الصحي 

-مركز اللؤلؤية الصحي 

-مركز تعزيز صحة الأسرة  

-ضاحية مغيدر 

- مركز المدام الصحي 

- مركز كلباء الصحي 

رابعاً  : إمارة عجمان: 

- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً

- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً

- مركز مشيرف الصحي 

- مركز الحميدية الصحي 

خامساً : إمارة أم القيوين:

- مركز البيت متوحد :
- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً
- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً
- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً

-مركز سلمه الصح

-مركز فلج المعلا الصحي 

سادساً: إمارة رأس الخيمة:

- مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً 

- مركز الجزيرة الصحي

- مركز المنيعي الصحي

سابعاً : إمارة الفجيرة: 

- مركز مريشد الصحي 
من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً
-يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً

- مركز الخليبية الصحي 

- مركز ضدنا الصحي 

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