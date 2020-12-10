مراكز لقاح كوفيد19 في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد «كوفيد -19» رسمياً في الدولة، الخاص بمعهد «بيجين للمنتجات البيولوجية»، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة «كوفيد-19» في الدولة.

ويتوفر لقاح كوفيد 19 في مختلف إمارات الدولة حسب التالي:

أولاً: إمارة أبوظبي:

العيادات والمراكز التابعة لشركة صحة في أبوظبي (من الساعة ٨ صباحا حتى ٨ مساءا) في العيادات التالية:

1- مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل



2- مركز البطين الصحي

3- مركز المقطع الصحي

4-مركز مدينة محمد بن زايد الصحي

5- مركز بني ياس الصحي

6- مركز مدينة خليفة الصحي

7- مركز الفلاح الصحي

8-مركز الباهية الصحي

9-مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل

10- مركز الهيلي الصحي

11- مركز اليحر الصحي

12- مركز المويجعي الصحي

13- مركز مزيد الصحي

14- مركز نعمة الصحي

15- مركز القوع الصحي

16- مركز الهير الصحي

17- مركز سويحان الصحي

18- عيادة الظفرة في مدينة زايد

19- مستشفى مدينة زايد

20- مستشفى غياثي

21- مستشفى المرفأ

22- مسشفى دلما

23- مستشفى السلع

24- مستشفى ليوا



مراكز القطاع الخاص:

1. مستشفى ميدكلينك - شارع خليفة

2. جميع فروع شركة VPS

مجالس الأحياء التالية (من الساعة ١٠ صباحا حتى ٦ مساءا):

- مجلس البطين - أبوظبي

- مجلس المشرف - أبوظبي

-مجلس المنهل - أبوظبي

-مجلس ربدان - أبوظبي

-مجلس الوثبة -أبوظبي

-مجلس محمد خلف - أبوظبي

-مجلس جنوب الوثبة - أبوظبي

-مجلس أول رائد فضاء - أبوظبي

-مجلس فلج هزاع - العين

-مجلس الخبيصي - العين

-مجلس المرخانية - العين

-مجلس الروضة - العين

-مجلس زاخر - العين

-مجلس الصاروج- العين

-مجلس مدينة زايد - الظفرة

-مجلس دلما - الظفرة

-مجلس السلع - الظفرة

-مجلس محمد الفلاحي الياسي - الظفرة

-مجلس مبارك بن قران - غياثي

ثانياً: إمارة دبي

- المستشفى الميداني في دبي باركس

ثالثاً: إمارة الشارقة

- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً

-مركز الذيد الصحي

-مركز اللؤلؤية الصحي

-مركز تعزيز صحة الأسرة

-ضاحية مغيدر

- مركز المدام الصحي

- مركز كلباء الصحي

رابعاً : إمارة عجمان:

- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً

- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً

- مركز مشيرف الصحي

- مركز الحميدية الصحي

خامساً : إمارة أم القيوين:

- مركز البيت متوحد :

- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً

- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً

- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً

-مركز سلمه الصح

-مركز فلج المعلا الصحي

سادساً: إمارة رأس الخيمة:

- مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً

- مركز الجزيرة الصحي

- مركز المنيعي الصحي

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سابعاً : إمارة الفجيرة:

- مركز مريشد الصحي

من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً

-يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً

- مركز الخليبية الصحي

- مركز ضدنا الصحي

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