مراكز لقاح كوفيد19 في الإمارات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد «كوفيد -19» رسمياً في الدولة، الخاص بمعهد «بيجين للمنتجات البيولوجية»، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة «كوفيد-19» في الدولة.
ويتوفر لقاح كوفيد 19 في مختلف إمارات الدولة حسب التالي:
أولاً: إمارة أبوظبي:
العيادات والمراكز التابعة لشركة صحة في أبوظبي (من الساعة ٨ صباحا حتى ٨ مساءا) في العيادات التالية:
1- مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل
2- مركز البطين الصحي
3- مركز المقطع الصحي
4-مركز مدينة محمد بن زايد الصحي
5- مركز بني ياس الصحي
6- مركز مدينة خليفة الصحي
7- مركز الفلاح الصحي
8-مركز الباهية الصحي
9-مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل
10- مركز الهيلي الصحي
11- مركز اليحر الصحي
12- مركز المويجعي الصحي
13- مركز مزيد الصحي
14- مركز نعمة الصحي
15- مركز القوع الصحي
16- مركز الهير الصحي
17- مركز سويحان الصحي
18- عيادة الظفرة في مدينة زايد
19- مستشفى مدينة زايد
20- مستشفى غياثي
21- مستشفى المرفأ
22- مسشفى دلما
23- مستشفى السلع
24- مستشفى ليوا
مراكز القطاع الخاص:
1. مستشفى ميدكلينك - شارع خليفة
2. جميع فروع شركة VPS
مجالس الأحياء التالية (من الساعة ١٠ صباحا حتى ٦ مساءا):
- مجلس البطين - أبوظبي
- مجلس المشرف - أبوظبي
-مجلس المنهل - أبوظبي
-مجلس ربدان - أبوظبي
-مجلس الوثبة -أبوظبي
-مجلس محمد خلف - أبوظبي
-مجلس جنوب الوثبة - أبوظبي
-مجلس أول رائد فضاء - أبوظبي
-مجلس فلج هزاع - العين
-مجلس الخبيصي - العين
-مجلس المرخانية - العين
-مجلس الروضة - العين
-مجلس زاخر - العين
-مجلس الصاروج- العين
-مجلس مدينة زايد - الظفرة
-مجلس دلما - الظفرة
-مجلس السلع - الظفرة
-مجلس محمد الفلاحي الياسي - الظفرة
-مجلس مبارك بن قران - غياثي
ثانياً: إمارة دبي
- المستشفى الميداني في دبي باركس
ثالثاً: إمارة الشارقة
- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً
-مركز الذيد الصحي
-مركز اللؤلؤية الصحي
-مركز تعزيز صحة الأسرة
-ضاحية مغيدر
- مركز المدام الصحي
- مركز كلباء الصحي
رابعاً : إمارة عجمان:
- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً
- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً
- مركز مشيرف الصحي
- مركز الحميدية الصحي
خامساً : إمارة أم القيوين:
- مركز البيت متوحد :
- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً
- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً
- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً
-مركز سلمه الصح
-مركز فلج المعلا الصحي
سادساً: إمارة رأس الخيمة:
- مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً
- مركز الجزيرة الصحي
- مركز المنيعي الصحي
سابعاً : إمارة الفجيرة:
- مركز مريشد الصحي
من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً
-يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً
- مركز الخليبية الصحي
- مركز ضدنا الصحي