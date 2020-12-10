«دبي الذكية» توظّف قوة وعلوم البيانات للتنبؤ بمستجدات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الذكية بعد إطلاقها لمشروع «لوحة التحكم الذاتية الذكية - كوفيد19» أنها تعمل على حالتي استخدام جديدتين من خلال مبادرة «مختبر علوم البيانات» بهدف الاستفادة من مهارات علوم البيانات واستكشاف المزيد من حالات الاستخدام التي تدعم قطاع البيانات في المدينة، وتسعى حالتا الاستخدام الجديدتان اللتان يتم العمل عليهما حاليًا إلى تسخير قوة وعلوم البيانات للتنبؤ بمستجدات كوفيد 19 وبالتالي المساعدة في إجراءات احتواء الفيروس.

بيانات

وقال الدكتور عامر أحمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» إن النهج الذي يتبعه المركز يعتمد بالدرجة الأولى على البيانات ودقتها الأمر الذي تم تحقيقه من خلال «لوحة التحكم الذاتية الذكية - كوفيد19» التي تعد من أهم الدعائم التي اعتمدت عليها عمليات اتخاذ القرار في إمارة دبي لاسيما أنها مبنية على أسس معلوماتية وتطورات آنية عن واقع انتشار الجائحة وكذلك واقع النظام الصحي في الإمارة.

من جانبه، أكد يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي.. أن البيانات هي الأساس لجميع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية في المدن الذكية كما أنها الوقود الذي يدعم استخدام التقنيات المتقدمة من الذكاء الاصطناعي إلى البلوك تشين وإنترنت الأشياء وغيرها..لافتاً أن دبي الذكية لديها مهمة أساسية وهي بناء مدينة ذكية رائدة عالميًا ولا شك أن العنصر الرئيسي في مخططها لهذه المدينة المستقبلية هو بنية تحتية قوية للبيانات ومجموعة من المبادرات الطموحة في هذا القطاع.

مبادرات

وأضاف أن «مختبر علوم البيانات» يعد أحد هذه المبادرات البارزة حيث يعمل كخط إنتاج لحالات الاستخدام كما يشير إلى التحديات الحقيقية التي يواجهها العالم ويقدم لها حلولاً مبتكرة للتغلب عليها وتحقيق فوائد للمدينة.

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