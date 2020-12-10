«صحة دبي» تدشن أحدث مراكز فحص اللياقة والصحة المهنية في منطقة النهدة

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة بدبي أمس «مركز النهدة لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية - سالم» الذي يمثل إضافة مهمة لسلسلة مراكز اللياقة المنتشرة في ربوع دبي والتي جاء تأسيسها وتصميمها وفق أحدث النماذج وأفضل المعايير المعمول بها عالميا.

ويعد المركز الواقع في منطقة النهدة هو الثالث عشر في قائمة مراكز اللياقة التي تم تشييدها بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.

ويضم المركز مجموعة كبيرة من غرف الأشعة وغرف سحب الدم والاستشارات الطبية المزودة بأفضل التجهيزات والتقنيات الذكية التي يقوم عليها كوادر طبية وطبية مساندة وفنية وإدارية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة إلى جانب أحدث المختبرات الطبية وأكثرها تطوراً منها: 3 مختبرات متخصصة في أمراض الدم والتحاليل الكيميائية والأحياء المجهرية والطفيليات. وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز في الطابق الأرضي الخاص بفحص اللياقة الطبية لكبار الشخصيات إلى 250 فحصاً يومياً.

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وأكد معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الهيئة تولي نشر مراكز فحص اللياقة جل اهتمامها.

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