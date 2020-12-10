بلدية دبي: 98 % التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت بلدية دبي أن العدد الكلي للزيارات الرقابية على المؤسسات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 60 ألفاً و940 زيارة، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%. وبلغ عدد المؤسسات المستوفية للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلامة العامة 50 ألفاً و590 مؤسسة، وتم خلال الفترة المذكرة إغلاق 51 مؤسسة ومخالفة 134 مؤسسة، وتوجيه ألف و165 تنبيهاً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

أسباب

وأكدت بلدية دبي أن أبرز أسباب المخالفات تتمثل في الشهر الماضي: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مصليات مراكز التسوق، ومخالفة عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقرها الجهات المختصة، كذلك عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بإجراءات تنظيم التباعد الجسدي، فيما كانت أبرز أسباب الإغلاقات: مخالفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمسافة التباعد أو السماح بالاكتظاظ والازدحام، ومخالفة التعليمات الصحية أو الوقائية الصادرة من الجهات المعنية بالحفاظ على الصحة والسلامة والوقاية من انتشار الأمراض السارية، كذلك مخالفة التعليمات المتعلقة باستخدام مواد التنظيف والتعقيم والتطهير، ومخالفة التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

من جهة أخرى، أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك أول من أمس، حيث نفذ مفتشو البلدية 2303 زيارات رقابية على المؤسسات، وتم مخالفة مؤسسة وتوجيه 20 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 99%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2281 مؤسسة.

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