سيف بن زايد: انضمام إسرائيل للتحالف الأمني الدولي يؤكد قوته

المصدر: دبي - البيان

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس اجتماعاً عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة ومملكة البحرين والمملكة المغربية إلى جانب إسرائيل التي انضمت أمس رسمياً لهذا التحالف الدولي.

ودون سموه عبر: «استضافة الإمارات لاجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي وانضمام دولة إسرائيل، ممثلة بأمير أوحانا، عضواً عاشراً للتحالف، يؤكد أن قوة التحالف تزداد، وأن التعاون المشترك، سيكون له الغلبة على قوى الشر، وأن الآثار الإيجابية ستنعكس على العالم أجمع».

ترحيب

ورحب سموه بمأمير أوحانا وزير الأمن الداخلي في دولة إسرائيل الذي يمثل بلاده في الاجتماع بعد انضمامها إلى التحالف، واصفاً سموه بأن ذلك يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها. وأكد سموه أن التعاون الدولي والتحالفات والعمل المشترك مكّن البشرية من التغلب على صعوبات وتحديات عدة منها ما يمر به العالم هذه الأيام من تحديات ناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة التغييرات والتطورات والتحديات المستقبلية لما فيه خير العالم والبشرية. وأشار سموه إلى أن التحالف يحمل على عاتقه مسؤوليات دولية وإنسانية لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات وإجراءات ضمن اختصاص عمل التحالف، تعود بالفائدة والخير ليس على دول التحالف فقط، وإنما لتعمّ العالم أجمع.

حضور

حضر الاجتماع الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، وأنطون فيلكس ديومي وزير الداخلية في جمهورية السنغال وك.شانموقام وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري وفيندليت ليتز وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا، والدكتور محمد فيشال إبراهيم وزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة وماتيو موري نائب وزير الداخلية الإيطالي، وسيبستيان جاليه محافظ بدرجة وكيل وزارة داخلية جمهورية فرنسا، وعدد من ضباط وزارة الداخلية الإماراتية. وقدم خلال الاجتماع وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا ومأمير أوحانا كلمتين أعربا فيها عن شكرهما وتقديرهما للانضمام إلى هذا التحالف.

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