عصف ذهني لبحث الارتقاء بعمل المراكز الانتخابية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات وضمن سعيها لتوفير أفضل الآليات للارتقاء بالعملية الانتخابية، وتعزيز الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية، ورشة عصف ذهني عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء ونواب المراكز الانتخابية. وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن أهمية الورشة تأتي من المهام التي يقوم بها رؤساء ونواب المراكز الانتخابية في إدارة المراكز الانتخابية التي تعد إحدى الركائز الرئيسية في تحقيق نجاح العملية الانتخابية، عبر تسهيل وتيسير الإجراءات على الناخبين وبما يسهم في تحقيق السعادة.

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