«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في المزاد العلني الـ 105

المصدر: دبي- وام

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z» وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر «AA18» و«W69»، وذلك في مزادها العلني «105» والأخير للعام الجاري.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد المقبل، فيما ينطلق المزاد يوم السبت الموافق لـ 19 ديسمبر الجاري في الـ 4.30 عصراً بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في هذا المزاد التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة «www.rta.ae» وتطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول ديرة والبرشاء وستكون المقاعد محدودة.

ولأجل سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة تؤكّد هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمشاركين، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إجراء المزاد العلني، وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص الهيئة من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزادات علنية وإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة الذين يسعون إلى اقتنائها خصوصاً التي تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتلبي المزادات تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.

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