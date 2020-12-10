«الشؤون الاجتماعية» بـ«الوطني» تناقش تحديات التماسك الأسري

المصدر: (دبي- البيان)

نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة» حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد» تحت عنوان «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة». وشهدت الحلقة حضور عدد كبير من المهتمين والمختصين والأكاديميين والإعلاميين.

وذكر ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة» إن هذه الحلقة النقاشية تعد الأولى التي تعقدها اللجنة في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز