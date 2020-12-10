«المرأة والأمن الغذائي» محور نقاشات ثانية جلسات «حوارات دبي الافتراضية»

المصدر: دبي - وام

تستضيف مؤسسة دبي للمرأة اليوم ثانية جلسات «حوارات دبي الافتراضية للمرأة» تحت عنوان «المرأة والأمن الغذائي.. البداية نحو مستقبل مستدام»، يتحدث فيها كل من معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومجيد يحيى مدير برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وممثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيمون فيلايني رئيس مؤسسة قيادة الهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتدير الجلسة الإعلامية لبنى البوظة رئيسة تحرير القسم الاقتصادي بسكاي نيوز عربية.

وسيناقش المتحدثون أهمية تبني منظور التوازن بين الجنسين في وضع السياسات وصنع القرار عند التطرق لموضوع المرأة والأمن الغذائي والاستدامة، حيث سلطت جائحة «كوفيد 19» الضوء على الحاجة إلى وضع طرق مبتكرة تسهّل وصول المرأة إلى الغذاء الصحي تحت كل الظروف على المستويين المحلي والعالمي. كما تناقش الجلسة كيف يمكن للاستراتيجيات الوطنية أن تصنع نهجاً خاصاً بالمرأة في الأزمات طويلة الأمد فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والاستدامة.

جهود

وقالت شمسة صالح الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن هذه المبادرة تعكس جهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في التنمية المستدامة للمجتمعات ككل.

وأوضحت أن نتائج هذه الجلسة ستثري البحوث المستقبلية التي ستجريها مؤسسة دبي للمرأة بهذا الصدد.. مشيرة إلى اتساقها مع أهداف المؤسسة الاستراتيجية ومن أبرزها زيادة مشاركة وتمثيل المرأة الإماراتية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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