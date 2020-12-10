إطلاق النموذج 2021 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

كشفت جائزة الشيخ خليفة للامتياز عن إطلاق النموذج 2021 للجائزة لهذا العام في دورتها التاسعة عشرة، والذي بني على أحدث التجارب الفنية والإدارية المعمول بها محلياً وعالمياً، وذلك ضماناً لإعطاء خارطة متكاملة للطريق، ذات طراز عالمي فريد تمكّن المشاركين والمقيّمين على حد سواء، من التعاطي في عالم ما بعد جائحة الكوفيد 19، بالكفاءة الأعلى والفعالية الأعمق.

أعلن ذلك سعيد عبد الجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز خلال الاجتماع الافتراضي للجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز بحضور سعيد عبد الجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا للجائزة، وكل من أعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتور محمد راشد الهاملي، ومحمد عمر عبدالله، والدكتور محمد سالم الظاهري، ويوسف علي، ومحمد هلال المهيري عضو اللجنة ومدير عام غرفة أبوظبي، والبروفيسور الهادي التيجاني المنسق العام للجائزة.

وأشاد الفهيم بجهود الفريق الفني للجائزة في المبادرة الاستباقية للتعامل مع الوضع العالمي الجديد وإثبات الرشاقة والمرونة المتوقعة لقيادة القطاع الخاص نحو آفاق أرحب من الجودة والتميز المؤسسي.

كما أعلن رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن إضافة فئة جديدة باسم «فئة النخبة المتميزة» والتي سيتم تقييمها من قبل خبراء ومقيمين دوليين وفق متطلبات النموذج التقييمي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

وأشار محمد هلال المهيري، إلى قيام برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز باستكمال كافة الخطوات اللازمة للتحول الرقمي الكامل، مؤكداً سعادته على أن الدورة التاسعة عشرة الحالية ستتم وبصورة افتراضية وذكية بعد وضع البنية التحتية المناسبة لذلك.

كما أوضح البروفيسور الهادي التيجاني، المنسق العام للجائزة أن الدورة الحالية للجائزة أصبحت في مراحلها الأخيرة، وقد تم استلام جميع الطلبات من جميع المشاركين وسيتم البدء قريباً في أعمال التقييم والتحكيم فيما يتوقع أن تكتمل جميع برامج الجائزة حتى شهر فبراير من العام 2021، والذي سيتم خلاله تنظيم الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

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