محمد بن راشد: المنطقة بدأت التعافي الاقتصادي عبر الإمارات

المصدر: دبي - البيان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، معرض «جيتكس» المقام ضمن دورته الأربعين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 1200 من الأجنحة الدولية والجهات الحكومية من العديد من الدول في المنطقة والعالم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال في دولة الإمارات.

وقال سموه في تدوين عبر «تويتر»: «أثناء زيارتي لمعرض جيتكس اليوم (أمس).. المعرض التقني الأكبر عالمياً في حضوره الواقعي في 2020.. التقنية قادت العالم في 2020 وأنقذته.. والتقنية تقودها دبي في المنطقة.. والمنطقة بدأت تعافيها الاقتصادي عبر الإمارات وستستمر مع بداية 2021 صعوداً بإذن الله». وأكد سموه خلال الزيارة أهمية قطاع التكنولوجيا الذي يعد بمثابة قاطرة الانتقال إلى المستقبل، منوهاً بأن التحدي الذي يعيشه العالم اليوم جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد يستوجب تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل على تقديم حلول تقنية جديدة تعين على مواجهة هذا الوباء وغيره من التحديات التي قد يحملها المستقبل لتمكين البشرية من مواصلة مسار التطوير والتقدم وإيجاد الفرص الكفيلة بإسعاد الإنسان في كل وقت ومكان.

التزام الإمارات

وقال سموه: قرار إقامة «جيتكس» فعلياً يعكس تصميمنا على تجاوز ظرف استثنائي نأمل أن يزول قريباً.. ويعبِّر عن التزام دولة الإمارات تجاه كبرى شركات التكنولوجيا في العالم الذين تجمعنا بهم شراكات قوية نعمل على توسيع نطاقها وترسيخ أسسها في مسيرتنا المشتركة نحو المستقبل.. ونثمّن جهود القائمين على الحدث وكل من شارك في إنجاح هذه الدورة التي نالت ثقة العارضين من نحو 60 دولة بقدرتنا على توفير ضمانات تكفل لهم سلامتهم وصحتهم خلال تواجدهم في دبي ضيوفاً مكرمين.

وأضاف سموه: التكنولوجيا ركيزة أساسية في تحسين حياة الإنسان وتمكينه من تجاوز التحديات إلى فرص المستقبل الواعد الذي نأمله لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم.. وانطلاقاً من موقع الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا في المنطقة.. يتواصل العمل على تهيئة كل الظروف اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستقطاب العقول المبدعة لابتكار حلول جديدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وهلال سعيد المري، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وقد حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تفقّد أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة في الدورة الأربعين لأسبوع جيتكس للتقنية والذي يندرج تحته هذا العام خمس فعاليات متخصصة تتضمن جلسات حوارية ونقاشات حول أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، حيث اطلع سموه على ما يقدّمه صُنّاع التكنولوجيا من حلول تقنية متقدمة تخدم العديد من المجالات.

«مايكروسوفت»

وتوقّف صاحب السمو خلال الزيارة لدى جناح شركة «مايكروسوفت» العالمية، حيث استمع سموه إلى شرح من سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات حول التقنيات التي تركز عليها الشركة من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام وفي مقدمتها الحلول الداعمة للأمن الغذائي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات من أجل تحديد أفضل سبل الزراعة المستدامة ودعم أفضل الممارسات في هذا المجال، لاسيما من خلال حلها الزراعي الذي أطلقت عليه اسم «Azure FarmBeats» القائم على تحليل البيانات وتعلم الآلة ما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة والتأكد من جودة التربة ومدى ملاءمتها للمحاصيل المختارة لها.

كما اطلع سموه على مجمل الحلول التقنية التي تعرضها «مايكروسوفت» هذه الدورة من «جيتكس»، كونها الحدث التقني الأول عالمياً هذا العام الذي يُعقد بشكل فعلي وليس افتراضياً، ومن بينها أجهزة «Surface» والتي صممتها الشركة بهدف تعزيز العمل التعاوني عن بُعد لاسيما مع تنامي الطلب على مثل هذه الحلول في ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والحاجة لحلول تعين على استمرارية الأعمال من الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

«هواوي»

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح شركة «هواوي العالمية»، حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه تشارلز يانغ، رئيس «هواوي» في منطقة الشرق الأوسط، والذي قدّم شرحاً حول أحدث التقنيات والمبادرات التي تعرضها الشركة من خلال جيتكس، في إطار التزام هواوي تجاه دولة الإمارات ضمن علاقة طويلة من الشراكة والتعاون البنّاء أسهمت خلالها الشركة العالمية في دعم التحول الرقمي في دولة الإمارات، حيث أوضح تشارلز يانغ أن الشركة تعلن من خلال «جيتكس 2020» عزمها دعم 10 آلاف من المواهب التقنية المتميزة في دولة الإمارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، امتداداً لالتزام الشركة تجاه الدولة، حيث قامت على مدار السنوات الماضية بدعم نحو خمسة آلاف من تلك الكفاءات، وساهمت في خلق نحو 3000 فرصة عمل في القطاع ذاته على مستوى الدولة من خلال الشراكة مع حوالي 300 شريك.

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