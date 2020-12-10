«دبي للمستقبل» و«اليونسكو» تطلقان مبادرة عالمية لتمكين الشباب

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، مبادرة عالمية مشتركة لتمكين الشباب في مختلف أنحاء العالم بمهارات استشراف المستقبل، بهدف تعزيز مساهمة الأجيال القادمة والطاقات الشابة في مسيرة التنمية الشاملة، وتفعيل دورهم الحيوي في بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الجهود العالمية لتعزيز الوعي بأهمية الاستعداد للمستقبل بكافة تحدياته وتغيراته على كافة المستويات، ومواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها العالم بفضل تسارع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، إضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وجرى الإعلان عن إطلاق المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، خلال مشاركة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في أعمال «قمة اليونسكو للإحاطة بكيفية استشراف المستقبل» التي تستضيف أكثر من 5 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أكثر من 100 فعالية وجلسة حوارية لتسليط الضوء على أهمية مهارات «استشراف المستقبل» في التعامل مع التغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات والمجالات.

وجهة عالمية

وبموجب الشراكة، سيتم إطلاق «مركز مهارات المستقبل» بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل ومنظمة اليونسكو، في «منطقة 2071» بدبي، والذي سيستقطب أفضل الخبرات الإماراتية والعالمية من مصممي ومستشرفي المستقبل والباحثين الأكاديميين والمتخصصين، للعمل على إطلاق مجموعة من المشاريع البحثية والبرامج التدريبية الهادفة لتعزيز المهارات المستقبلية لدى الشباب. وسيبدأ «مركز مهارات المستقبل» عمله في عام 2021 من خلال إنشاء لجنة مشتركة لتحديد مجالات عمل المركز وأهم أهدافه وأولوياته الاستراتيجية.

وقال خلفان بلهول خلال كلمته في «قمة اليونسكو للإحاطة بكيفية استشراف المستقبل»: إن إطلاق هذه المبادرة العالمية المشتركة يأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للمستقبل على دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي الإيجابي وبناء مستقبل أفضل بالتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الخاصة.

جهود

وقالت غابرييلا راموس، مساعدة المدير العام لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في «اليونسكو»: «إن الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ستسهم برفد جهودنا المشتركة لنشر وتطوير مهارات استشراف المستقبل التي تعد من أبرز وأهم الكفاءات والممكنات في القرن الواحد والعشرين، حيث تفرض التحديات المتنوعة التي تواجه البشرية حالياً، وخاصة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ضرورة اتباع نُهج جديدة واستخدام أدوات مبتكرة لاستشراف التحديات ومعالجتها».

مختبر

سيوفر «مركز مهارات المستقبل» الذي سيتم إطلاقه بموجب الشراكة مختبراً تطبيقياً لمشاريع وأفكار تطوير المهارات المستقبلية بإشراف نخبة من الخبراء وباستخدام أحدث الأساليب بالتعاون مع شبكة اليونسكو العالمية التي تضم جهات حكومية وخاصة وجامعات ومراكز بحثية وعلمية وتربوية، إضافة إلى استضافة الفعاليات في مجالات تصميم المستقبل، والمساهمة في تطوير التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع تبني ثقافة استشراف المستقبل.

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