القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

نظمت القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، «منتدى مستقبل أفريقيا»، بهدف تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية حول أبرز الخطط الاستراتيجية المستقبلية والتوجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة وزراء من الإمارات وسبعة وزراء من 6 دول أفريقية، ومسؤولين دوليين وخبراء عالميين.

شارك في المنتدى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، والدكتور أوزيل نداجيجيمانا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا، والدكتور فرانسيس كايكاي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في سيراليون، ومرياما سار وزيرة الخدمة المدنية في جمهورية السنغال، وكابو موروينج وزير شؤون الرئاسة والحوكمة والإدارة العامة في بوتسوانا، ومامولوكو كوباي-نغوباني وزير السياحة في جنوب أفريقيا، والدكتور ديفيد موينينا سينغيه وزير التعليم الأساسي والثانوي الرئيس التنفيذي للابتكار في سيراليون، وجويل سيتوتي تورومي وزير التخطيط في كينيا، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والبروفيسور إيدي مالوكا الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي.

وشهد المنتدى الذي تم تنظيمه بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عقد عدد من الجلسات وكلمات رئيسية، استعرض خلالها المشاركون رؤاهم وتصوراتهم المستقبلية لتحقيق أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

محورية

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، أن دولة الإمارات تؤمن بمحورية العمل الدولي المشترك في تصميم وصناعة المستقبل، وتحرص على تعزيز الجهود وتوفير الفرص لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين حكومات العالم، وبناء منظومة مشتركة للرؤى والاستراتيجيات المستقبلية المرتكزة على خدمة البشرية وتحقيق تطلعاتها.

وقال: إن حكومة دولة الإمارات تعمل وفق منهجية متكاملة لتجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز المسيرة التنموية العالمية الهادفة للارتقاء بحياة المجتمعات والشعوب، ودعم جهود الحكومات للمشاركة في ركب صناعة المستقبل.

وأضاف: إن منتدى المستقبل الأفريقي يأتي ضمن مبادرات القمة العالمية للحكومات المتواصلة على مدار العام، لتشكيل منصة مشتركة وجامعة للحكومات والمنظمات الدولية الساعية للنهوض بالقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء علاقات متينة مع دول القارة الأفريقية وتعزيز الجهود المشتركة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع: إن دولة الإمارات ودول أفريقيا تتبنى منظومة قيم مشتركة، تركز على الإصرار والإيمان بالمستقبل، مشيدا بما حققته دول القارة الأفريقية من إنجازات خلال السنوات الماضية، نتيجة جهودها لتمكين مجتمعاتها ووضع خطط مستقبلية متكاملة ترتكز على الاستثمار بالطاقات البشرية.

وأكد رئيس القمة العالمية للحكومات، أن ما تحمله جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من تحديات، يفرض على الجميع دولاً ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمعية وأفراداً مسؤولية تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للتغلب على الجائحة وتجاوز تحدياتها.

تعاون

وأشاد الدكتور أوزيل نداجيجيمانا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا بمبادرة القمة العالمية للحكومات بتنظيم منتدى مستقبل أفريقيا، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون والشراكات الهادفة لصناعة المستقبل.

وقال: إن جائحة «كوفيد 19» بيّنت مدى ترابط الدول والحكومات وأهمية تعزيز الشراكات العالمية في بناء مؤسسات قوية، وتمكينها من مواجهة التحديات الملحة وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل.

شراكات

وأكد الدكتور فرانسيس كايكاي أن حكومة سيراليون تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات المتعددة في مواجهة التحديات العالمية، ومن ضمنها جائحة تفشي فيروس «كوفيد 19»، وتحديات التغير المناخي ومكافحة الفقر، مشيرا إلى أن منتدى مستقبل أفريقيا يفتح آفاقاً أوسع للحوار العالمي والشراكات الهادفة لخير المجتمعات.

وقال: إن الأزمة الصحية العالمية أثبتت ضرورة عمل الحكومات معاً، لإيجاد الحلول المشتركة وتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات لبناء منظومة عمل مرنة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاهزية

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن قيادة دولة الإمارات تتبنى تعزيز جاهزية الحكومات لمتغيرات المستقبل، وترسيخ الشراكات والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الجهود الأممية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات، وتصميم منظومة الفرص التي تسهم في بناء مستقبل أفضل.

وقالت: إن دولة الإمارات حريصة على تشكيل نموذج للتعاون البناء، من خلال شراكاتها مع العديد من المنظمات الدولية في تطوير المبادرات وإطلاق التقارير والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى إطلاق تقرير «الفرص المستقبلية 2020» مع الأمم المتحدة، الذي حدد 6 قطاعات ترفد اقتصاد المستقبل بأكثر من 30 تريليون دولار بحلول 2025، ما يدعم جهود الحكومات في وضع خططها المستقبلية التي تركز على بناء مجتمعات مستدامة.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تحرص على مشاركة نماذج عملها المتميزة، وتبادل الخبرات والتجارب المبتكرة، من خلال إطلاق برنامج للتبادل المعرفي بالشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، الهادفة لتعزيز التكامل الحكومي والتعاون المشترك لخدمة المجتمعات.

وأكدت أن الاستعداد للمستقبل يمثل ضرورة وأولوية ترتكز على تطوير منظومة العمل الحكومي وآليات عمل تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، وأدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الدقيقة والخدمات المتطورة التي تعيد تشكيل نماذج الحكومات، مؤكدة أن رؤية قيادة دولة الإمارات تركز على بناء القدرات استعداداً للمستقبل، من خلال مبادرات تشمل المسرعات الحكومية، وتطوير الخدمات الرقمية والاستباقية، وإعداد القادة وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأوضحت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن العالم يستعد لمرحلة جديدة من التعاون لتعزيز التنمية، إذ يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعداد خطته الاستراتيجية بالتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وتستعد دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة من خلال إشراك المجتمع في وضع ملامح ومكونات خطتها التنموية الشاملة، كما أن الدول الأفريقية تتطلع إلى عقود مقبلة من التنمية مستندة إلى ثروتها البشرية التي يمثل الشباب تحت سن 25 عاما نحو 60% منها.

ريادة

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أن أفريقيا تمتلك مقوّمات عالية تدعم ريادة حكوماتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي، وأن حكومة دولة الإمارات وتؤمن بضرورة تطوير الممكنات لتعزيز المشاركة الفاعلة لمختلف الحكومات في مسيرة التنمية المستدامة.

وقالت: إن منتدى مستقبل أفريقيا يوفّر منصة حوارية عالمية لبحث الحلول المبتكرة وتحديد الفرص النوعية في القارة الأفريقية وسبل البناء عليها وتعزيزها، وخصوصاً في مواجهة الأزمة الصحية العالمية، بما يضمن تمكين الدول وتعزيز مرونتها وتطوير منظومتها الغذائية لتخطي هذه المرحلة وبناء مجتمعات مستقبلية آمنة غذائياً.

وقال أخيم شتاينر إن تنظيم «منتدى مستقبل أفريقيا» يشكّل خطوة طموحة تدعم جهود الحكومات في البناء والتطوير، إذ يوفر منصة مشتركة تعزز التعاون العالمي.

وأضاف: «القرارات التي نتخذها والخطط التي نضعها اليوم، سيرتكز عليها عمل الحكومات المستقبلي وسترسم ملامح التطوير المشترك الذي تنعكس نتائجه على المبادرات التي نطلقها وتحدد مسارات التنمية المستدامة».

وأكد أن لدى الحكومات فرصة فريدة لرسم ملامح مستقبل أكثر شمولاً واستدامة وحفاظاً على البيئة، وأن جائحة فيروس كورونا المستجد أثبتت أهمية الحاجة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي.مبادرات

وأكدت أميرة الفاضل خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى أن الاتحاد الافريقي يهدف عبر مبادراته وبرامجه للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات الأفريقية، عبر توفير الدعم لها في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والخدمية والاقتصادية والحكومية، وتصميم سياسات متقدمة للتنمية المجتمعية، وتطوير القدرات البشرية في القارة الافريقية لبناء مستقبل مزدهر.

وأشار البروفيسور إيدي مالوكا إلى أهمية بناء مؤسسات قوية تعزز جاهزية الحكومات الأفريقية، لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات والآثار التي خلفها «كوفيد 19» على دول العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وقصة النجاح التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات، والتي مكّنتها من الاستعداد لمختلف السيناريوهات المستقبلية.

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