«زايد للإسكان» يباشر تسليم وحدات مشروعي الخوانيج وبطين السمر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ «البيان»، أن البرنامج سيبدأ خلال الفترة الحالية مرحلة الاستلام الابتدائي للمستفيدين من الوحدات السكنية في مشروعي حي الخوانيج في دبي بعدد 341 مسكناً، وحي بطين السمر السكني برأس الخيمة للمرحلتين الأولى والثانية بعدد 888 مسكناً، والذي اكتمل إنجازهما بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه يجري الآن إنشاء عدد 72 مسكناً ببطين السمر، والذي من المتوقع إنجازها خلال النصف الأول من 2021.

6 نماذج

ويعتبر «حي الخوانيج» ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في دبي بإجمالي 341 مسكناً ويقع في منطقة ديرة في الجانب الشمالي من منطقة «الخوانيج» الثانية على امتداد الشارع رقم «D97» وعلى مساحة تقدر بـ 395 ألف متر مربع، فيما يضم المشروع 6 نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري بواقع نموذجين لـ 4 غرف نوم «طراز متوسطي وحديث» بعدد 291 مسكناً ونموذجين لـ 3 غرف نوم «طراز حديث وإسلامي» بعدد 40 مسكناً ونموذجين لغرفتى نوم «طراز إسلامي وإماراتي» بعدد 10 مساكن.

ومن جهة أخرى، اكتمل أيضاً إنجاز مشروع حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة للمرحلتين الأولى والثانية بعدد 888 مسكناً بنسبة 100% وهو حالياً في مرحلة الاستلام الابتدائي ومتوقع أن يبدأ تسليمه للمواطنين قبل نهاية العام، فيما يجري الآن إنشاء عدد 72 مسكناً والذي من المتوقع إنجازها خلال النصف الأول من عام 2021.

ويعد حي «بطين السمر» من أبرز المشاريع التي ينفذها برنامج زايد للإسكان في رأس الخيمة، حيث يصنف كأحد أضخم المشاريع السكنية من حيث عدد الوحدات السكنية والامتداد العمراني، إذ يقع الحي السكني بعد مخرج رقم (122) باتجاه رأس الخيمة ويحده من الشمال الغربي شارع الشيخ محمد بن زايد، ومن الشمال الشرقي طريق الإمارات العابر الذي يجعل الوصول له سهلاً وقريباً من بقية إمارات الدولة. وتم تخطيط المشروع بناء على دليل معايير المجتمعات السكنية الحيوية الصادر من مجلس السعادة وجودة الحياة، ويحتوي على 8 نماذج سكنية عصرية وحديثة وفق أعلى معايير البيئة العالمية التي ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية من خلال تبني مسار الأحياء السكنية الاجتماعية.

ويضم المشروع المنفذ على مرحلتين 960 مسكناً، حيث يبدأ التسليم الحالي لــ 888 مسكناً، ويشمل الحي في مرحلته الأولى 354 مسكناً على مساحة تقدر بـ 905 آلاف متر مربع بمنطقة «بطين السمر» الأولى، في حين تضم المرحلة الثانية مجموعتين الأولى الكائنة بمنطقة «بطين السمر» الثانية تحتضن 277 مسكناً على مساحة تقدر بـ521 ألف متر مربع، فيما تضم المجموعة الثانية في المنطقة نفسها 329 مسكناً على مساحة تقدر بـ780 ألف متر مربع.

مرافق وخدمات

وروعي في المشروع تنفيذ جميع المرافق الخدمية لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية الحالية والمستقبلية من خلال النماذج السكنية التي جرى تصميمها بشكل كامل بأيدي المهندسين الإماراتيين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية في تصميم المنازل، وتقديم تصور ملائم لحياة الأسرة المواطنة ومدى حاجتها المستقبلية للتعديلات والإضافات التي قد تمليها ظروف زيادة عدد الأسرة والحاجة للتوسع في المسكن مع الأخذ بعين الاعتبار ترجمة رؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بضرورة أن تضم هذه المساكن الساحات والغرف المناسبة للمعيشة، إلى جانب احتوائها على عدد من الأنظمة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسهل عملية التحكم في جميع أجهزة المنزل والتعامل معها عن بُعد.

وأنجزت مؤسسة الصرف الصحي التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مشروع البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي في مشروع بطين السمر، بإجمالي أطوال 26 كيلومتراً من بينها الخطوط الرئيسة بطول نحو 23 كيلومتراً، بالإضافة للوصلات المنزلية بطول 3 كيلومترات، كما يتضمن المشروع التوسعات المستقبلية للمرافق والمنشآت التجارية والاجتماعية وإنشاء محطة معالجة متكاملة للمشروع.

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