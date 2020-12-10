علي النعيمي يطلع على إجراءات العمل بـ«خدمات المرور» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مركز خدمات المرور والترخيص، بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على احتياجات الموظفين والمتعاملين بالمركز.

وتفقد قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال الجولة الميدانية أقسام وأفرع المركز، مطلعاً على سير إجراءات العمل، والآليات المتبعة في تقديم الخدمات المرورية، ومدى تطويرها وتحسينها بهدف إسعاد كل المتعاملين، وتحقيق تطلعات وزارة الداخلية المتمثلة في تعزيز ثقة ورضاء الجمهور، موجهاً بضرورة تقديم كل التسهيلات لتسوية المخالفات المرورية وإسعاد جمهور المتعاملين.

ومن جهته أكد العميد أحمد النقبي، أن المركز يقدم عدداً من الخدمات للمتعاملين أبرزها إدراج النقاط المرورية وشراء مدة الحجز وتسليم الرخص المسحوبة والتي تجاوزت 24 نقطة وكل معاملات الحوادث المرورية، داعياً كل أفراد المجتمع ممن لديهم مخالفات مرورية إلى مراجعة المركز لتسوية مخالفاتهم المرورية، أو تسويتها إلكترونياً عبر الوسائل الذكية لتعديل الأوضاع، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

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