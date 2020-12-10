الإمارات تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام، حيث أقرت الدولة تشريعات وقائية تصون الحقوق والواجبات، وحققت قفزات نوعية في مواجهة هذه الآفة غير الأخلاقية.

وينظم ديوان المحاسبة ندوة دولية بعنوان «التحديات والفرص لمواجهة تفشي الفساد في أوقات الأزمات الطارئة». ويشارك في الندوة عدد من المتحدثين والخبراء في مجال مكافحة الفساد يمثلون الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد وممثلي الأمم المتحدة والأجهزة العالمية ذات الصلة.

وتسلط الندوة الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال التصدي ومجابهة انتشار الفساد خلال أوقات الأزمات.

وأعلن الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «أن هذا الحدث يأتي بعد أن تم تعيين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة فريق خبراء دولي يتولى عملية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الانتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعاون في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام».

وأضاف: «إن عمل الفريق سيركز على توظيف خبرات الأجهزة الرقابية والاستفادة من النظم المتبعة في الرقابة على المؤسسات الحكومية في تعزيز آليات منع الفساد وكشفه بما في ذلك التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد». وأكد العميمي «أن فريق الخبراء سيقوم بوضع خارطة طريق لتنفيذ «إعلان أبوظبي» الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يمثل انعكاساً مباشراً للأهداف التي تسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيقها».

اهتمام

وإلى ذلك، أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفاهيم النزاهة في مجتمعنا بالتعاون مع مختلف الجهات والوقوف سداً منيعاً في التصدي للفساد والمفسدين.

وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: «إن تحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية وتعزيز سلطة القانون، تُترجم بمحاربة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع».

وأكد ضرورة دعم الخطط والتوجّهات الوطنية في غرس قيم النزاهة الوظيفية بما يعزّز مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية.

وثمّن حرص واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لإرساء قيم العدالة، وتأصيل ركائز الحوكمة الرشيدة، والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وإيجاد بيئة نزيهة مناهضة للفساد تنبذ جميع السلوكيات الدخيلة، وتحدّ من انتشار الممارسات الخارجة عن القانون، والمنافية لمبادئ وأسس الشريعة الإسلامية السمحة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

دلالات

لفت اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي إلى أن شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد «متحدون على محاربة الفساد» له دلالات في غاية الأهمية بتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال من خلال الوعي العام والرغبة في العمل المشترك لمحاربة هذه الآفة التي باتت تهدد الأمن والمستقبل العالمي.

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