«قضاء أبوظبي» تعتمد الإنجليزية لغة ثانية في «المحكمة التجارية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن اعتماد اللغة الإنجليزية لغة ثانية في عدد من إجراءات المحكمة التجارية؛ وذلك ضمن مكاتب التوفيق والمصالحة وإدارة الدعوى والخبرة. وتتضمن الإجراءات المستحدثة توفير 25 نموذجاً جديداً باللغتين العربية والإنجليزية، منها نماذج اتفاقيات التسوية أو الصلح بين الأطراف المتنازعة، ومحاضر جلسات المحاكمة أو المصالحة أو الخبرة.

وصرّح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن الدائرة كانت بدأت منذ نوفمبر من عام 2018 بالتحول نحو نظام التقاضي ثنائي اللغة، بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة عبر إزالة حاجز اللغة بالنسبة لغير الناطقين بالعربية. وبالتالي تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية التقاضي بالنسبة لهذه الفئة.

وأضاف: إن المبادرة تتضمن ميزات التحرير الإلكتروني للنماذج المستحدثة مثل إمكانية الاختيار من القوائم المنسدلة والتوقيع الرقمي، كما تدعم العمل بنظام التقاضي عن بُعد. وذلك بالتوافق مع الإجراءات نحو الحد من انتشار وباء «كوفيد 19» إضافة إلى تحقيق الأولوية الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل الوصول إلى العدالة.

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