مخيم الأجيال الافتراضي ينطلق 14 الجاري

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ينطلق مخيم الأجيال الافتراضي 16 والذي ستطلقه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل تحت شعار «للخمسين نستعد» في 14 ديسمبر الجاري، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وقالت حمدة المحمود، المدير العام للجمعية لـ «البيان»: سينطلق مخيمنا الافتراضي في موسمه السادس عشر في 14 من ديسمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر، وذلك تزامناً مع إجازة الفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس، وبدء الإجازة الشتوية، وسيتضمن برنامج المخيم الافتراضي باقة من الفعاليات المتنوعة والتي تتناسب مع آلية التفاعل عن بُعد ومنها الرحلات الافتراضية التي تستهدف العديد من الجهات كمتحف المحطة، ومتحف الشارقة للآثار إلى جانب تنظيم ورش تفاعلية تثقيفية وتوعوية ومهارية بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية منها وزارة التسامح والتعايش وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة العين للتوزيع، وقسم الحدائق بالقطاع الشمالي.

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