تنويه مهم من وزارة الداخلية الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت وزارة الداخلية الإماراتية إلى أنها ستقوم بتنفيذ تمارين ميدانية " اتحاد 49" من يوم الخميس 10-12-2020 حتى يوم السبت 12-12-2020 في مختلف إمارات الدولة قد يصاحبها تحرك وحدات عسكرية.

ودعت الوزارة الجمهور إلى عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وفتح الطريق لوحدات الشرطة حفاظاً على سلامة الجمهور.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على انستغرام: " تنفذ وزاره الداخلية تمارين ميدانية في مختلف إمارات الدوله قد يصاحبها تحرك وحدات عسكرية، لذا يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وبفتح الطريق لوحدات الشرطة حفاظاً على سلامتكم".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز