"تنمية المجتمع" تطلق صفحة خاصة للتعريف بحقوق الطفل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، اليوم وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن إطلاق صحفة خاصة بحقوق الطفل على موقعها الإلكتروني، تتيح لكافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات التعرف على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل و القوانين المحلية في دولة الإمارات بما يساهم في حمايتها والحفاظ عليها.

وإضافة إلى المواد القانونية، توفر الهيئة عبر الصفحة الخاصة بحقوق الطفل، أدلة توجيهية ومواد تدريبية للقائمين على رعاية الطفل تتضمن شرحا للحالات التي تهدد سلامة الطفل البدنية والنفسية والأخلاقية والعقلية، ومعلومات حول اختصاصات وصلاحيات القائمين على رعاية الأطفال وكيف الإبلاغ عن الإساءات المتوقعة للأطفال وأساليب حماية المبلغ والشهود في القضايا الحساسة والجهات المسؤولة عن إجراءات الإبلاغ في المؤسسات التعليمية.

كما تتضمن الصفحة مواداً توعوية للأطفال من مختلف الأعمار تشمل قصصاً مصورة وكتيبات تلوين ولعبة إلكترونية يمكن للطفل التعرف من خلالهم على حقوقه الأساسية وكيفية الدفاع عنها وطلب المساعدة.

وأشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، هو مناسبة هامة للاحتفال بحقوق الانسان وللتذكير بالإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدول لحماية فئاتها المختلفة وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن. وبينت الشامسي أن الدولة قطعت شوطاً كبيرا في مجال التأسيس لمجتمع يحمي حقوق الأطفال ويحافظ عليها، ويترتب على المؤسسات المعنية نشر الوعي بهذه الأسس القانونية وتدريب أفراد المجتمع على حماية حقوق الطفل، ابتداء من القائمين على رعاية الأطفال وصولاً إلى جميع الشرائح المجتمعية.

وقالت: "عملنا على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التثقيفية والمواد التدريبة والتوعوية ضمن صفحة حقوق الطفل على موقع الهيئة الإلكتروني لتشكل منصة مرجعية يمكن الاستعانة بها للتعرف على حقوق الطفل وكيفية التعامل مع الإساءات وكيفية المساهمة في نشر الوعي حول هذه الحقوق، وندعو فئات المجتمع المختلفة وخاصة العاملين في المؤسسات التعليمية إلى زيارة الصفحة والاستفادة من هذه المواد".

ويمكن للراغبين بالتعرف على المواد بشكل أكبر زيارة صفحة حقوق الطفل على الموقع الإلكتروني للهيئة htps://www.cda.gov.ae/ar/HumanRights/Pages/ChildRights.aspx، كما يمكن التواصل مع الهيئة للحصول على المواد التدريبية والتثقيفية على الرقم 8002121

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