حمدان بن راشد يشهد تخريج 35 من موظفي "كهرباء دبي" و57 طالبا من "أكاديمية الثانوية"

المصدر: البيان الإلكتروني

حت رعاية وبمشاركة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.. نظمت الهيئة حفلا افتراضيا لتخريج 35 من موظفيها الحاصلين على "ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل" من جامعة كاليفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية وهم خريجو الدفعة الأولى من البرنامج الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الجامعة.

حضر مراسم التخرج معالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والدكتورة تسو جاي كينغ ليو عميدة كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي والبروفيسور طارق زهدي المدير الأكاديمي للشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والجامعة؛ إضافة إلى مسؤولي الهيئة وذوي الخريجين.

كما شهد الحفل تخريج 57 طالبا من خريجي أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. " أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الذي يقام عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا حيث نواصل الجهود لدعم قطاع التعليم والاستثمار في الكوادر الوطنية تحقيقا لرؤية القيادة العليا في الإمارات. ويسرني أن أبارك لطلبة الماجستير من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي تخرجكم في تخصص "أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل" وأدعوكم لمواصلة الجد والعمل لتطوير قدراتكم العلمية والفنية. كما ويسعدني أيضا أن أبارك تخرج أبنائي من طلبة أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية لدعم جهودنا في توطين التخصصات الفنية والهندسية في الهيئة متمنيا لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في خدمة الوطن. وكذلك أقدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على هذه الصروح العلمية والتي تتوافق مع روح العصر في التقنية والإبداع".

وفي كلمته خلال حفل التخريج تقدم معالي سعيد محمد الطاير بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لرعايته الكريمة لحفل التخريج.

وقال " ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز التوطين وإعداد جيل متعلم يواكب حكومة وفكر المستقبل من خلال تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى نتبنى استراتيجية متكاملة للاستثمار في العقول الإماراتية الشابة وتمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التدريب المهني".

وأضاف " نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على تزويد موظفينا بأرقى المهارات العلمية والعملية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ونعمل على تطوير مسيرة موظفينا الإماراتيين المتميزين المهنية والأكاديمية حيث وقعنا في عام 2019 مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا بيركلي التي تحتل المراتب الأولى في علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية للاستفادة من خبرة هذه المؤسسة العريقة في تطوير المواهب التقنية واليوم نشهد تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج والتي تضم 35 طالبا من مختلف القطاعات الفنية في هيئة كهرباء ومياه دبي".

وقال معالي الطاير.. " يتخرج اليوم 57 طالبا من "أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي" الثانوية التي تم إطلاقها في عام 2013 بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال حيث أن إعداد جيل جديد من المواطنين يعي أهمية العمل المهني ويدرك مصلحة الوطن في الانتساب إلى برنامج علمي وتقني رائد يعزز من جهود دولة الإمارات في توطين الوظائف الفنية في قطاعي الطاقة والمياه".

وأضاف " استقبلت الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى اليوم 368 طالبا كما تخرج منها 169خريجا يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة وقطاع إنتاج الطاقة والمياه وقطاع نقل الطاقة وقطاع المياه والهندسة المدنية" مثمنا الدعم الدائم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سموه المستمرة بشأن مبادرات الهيئة وخططها ومشاريعها الطموحة ونعاهد قيادتنا الرشيدة بالمضي قدما بدورنا الريادي لنسهم بفعالية في بناء وتطوير الوطن والمواطن.

وأشاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي خريجو البرنامج بجهود الهيئة في تمكين الكوادر الوطنية وحرصها على تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لهم للحصول على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات المحلية والعالمية. كما أثنى ذوو الطلاب من خريجي أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية على جهود الهيئة في توفير تدريب مهني متميز للطلاب.

يذكر أن 60 موظفا من موظفي الهيئة التحقوا بالدفعة الثانية من "برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل" الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي في عام 2019 تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهليها لتولي مناصب قيادية في مختلف المجالات.

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