توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط، يضطرب أحيانا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09: 08والمد الثاني عند 20:46 ..والجزر الأول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.

بحر عمان: خفيف - متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند 18:33 والمد الثاني عند الساعة 50:05 ..والجزر الاول عند الساعة 06:12 والجزر الثاني عند الساعة 46:23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 75 45

دبي 27 19 70 35

الشارقة 28 16 70 30

عجمان 28 18 80 35

أم القيوين 27 15 80 40

رأس الخيمة 25 18 75 35

الفجيرة 28 20 55 30

العين 26 15 75 35

ليوا 25 16 80 40

الرويس 24 16 85 40

السلع 24 17 85 45

دلما 25 20 75 55

طنب الكبرى 26 21 80 50

طنب الصغرى 26 21 80 50

أبو موسى 26 21 80 50.

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