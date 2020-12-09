محمد بن راشد: موديز تمنح الإمارات التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن منح وكالة التصنيف الدولية موديز لحكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية دليل على سياسات مالية رشيدة وعلاقات دولية قوية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر "وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني. قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي .. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية .. وتنوع اقتصادي راسخ .. إنجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها".

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