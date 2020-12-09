"أراضي دبي" تصدر 4 فئات من بطاقات "برستيج" لكبار الملاك وبطاقة "كراون" لكبار الشخصيات

المصدر: وام

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي برنامج بطاقات "برستيج" الإلكترونية لكبار الملاك التي تتضمن توفير حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات وتوفر الدائرة بموجب هذا البرنامج أربع فئات من هذه البطاقات وهي البلاتينية والماسية والذهبية والفضية كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة بطاقة الكراون.

وتهدف الدائرة من إطلاقه إلى توفير خدماتها لكبار الملاك والشخصيات بسهولة ويسر وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل وجهات جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي " يأتي إطلاق برنامج بطاقات برستيج الموجه لكبار الملاك وبطاقة كراون الموجه لكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة من منطلق إدراكنا لأهمية الوقت في حياتهم وحرصنا على توفير الجهد وإسعادهم من خلال باقة الخدمات والتسهيلات التي نقدمها لهم وبذلك بات متاحا أمام المالك الحصول على الفئة التي تناسب حقيبته العقارية والخدمات التي يحتاج إليها لإنجاز أعماله على النحو الأمثل ومن المؤكد أن هذا البرنامج سيحظى باستقبال رائع من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على الخدمات بأدنى جهد ممكن خاصة وأنه يمكن الترتيب للخدمات مسبقا وبطريقة احترافية من قبل مدير الحساب الخاص".

توفر بطاقة "برستيج" الفئة الماسية للمستفيدين طيفا واسعا من الخدمات بما في ذلك: خدمة مدير حساب المالك والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك "الكونسيرج" ويحصل حامل البطاقة على خدمة مقر كبار الملاك "اللونج" إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات خاصة طلب رسائل "لمن يهمه الأمر" والتقييم العقاري وإصدار الخريطة ويحصل حامل البطاقة على الأولوية عند طلب أي خدمة واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية.

ويحصل المستثمر حامل هذا النوع من البطاقات على مختلف الخدمات التي توفرها منصة "دبي ريست" واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية وتوفيرها كما يمكنه الحصول على التقارير والدراسات العقارية ومتابعة إجراءات فئات المتعاملين على جميع قنوات الخدمات الإلكترونية والتأكد من إنجازها بسرعة خلال يوم عمل واحد وخدمات "كيوب" وتوفير خدمة التصرفات العقارية الذكية عن بعد وتوصيل المخرجات.

أما بطاقة "برستيج" فئة البلاتينية فيحصل المالك بموجبها على كافة الخدمات السابقة ويضاف إليها توصيل وتسليم الشيكات وتحويل الأموال من الأمانات إلى الأرصدة وتوفير خدمات مواقف السيارات واستقبال الاستفسارات والرد عليها واستقبال الشكاوى ومتابعة حلولها والرد عليها واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية ومتابعة أوامر التصرف العقاري وتنسيق تنفيذها.

وفي فئة وبطاقة الكراون يحصل المالك على كافة الخدمات ويمكنه الاستمتاع بطيف من الخدمات الأخرى ومنها توفير مواقف السيارات واستقبال الاستفسارات والرد عليها واستقبال الشكاوى ومتابعة حلولها والرد عليها واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية ومتابعة أوامر التصرف العقاري وتنسيق تنفيذها ويستفيد حاملو بطاقة "برستيج" من الفئة الذهبية من كافة الخدمات الأساسية يضاف إليها مواقف السيارات في حين يحصل حاملو بطاقة "برستيج" من الفئة الفضية على ثماني خدمات أساسية تساعده على إنجاز أعماله في أقصر وقت ممكن وبراحة تامة.

وللحصول على هذه البطاقة الإلكترونية يجب على المالك تحديث بياناته وأن يكون مسجلا في "دبي ريست" وبناء على محفظته العقارية سيتم تحديد البطاقة المناسبة تلقائيا وبدون تقديم طلب.

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