بلدية الشارقة توجه المنشآت الغذائية بالتوقف عن تقديم الخدمة للزبائن للسيارات المخالفة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توجيه كافة المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالتوقف نهائياً عن تقديم الخدمة للزبائن في السيارات المتوقفة بشكل مخالف في مواقف مخصصة لفئات معينة من أفراد المجتمع، أو المتوقفة بصورة معرقلة لحركة السير، انطلاقاً من حرصها على تنظيم عملية تقديم الخدمة للزبائن من خلال الوقوف بصورة نظامية ومنع عرقلة حركة السير أمام مستخدمي الشارع وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة.

وأكدت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن قسم رقابة الأغذية وجه كافة المنشآت الغذائية بالتوقف عن تقديم الخدمات للزبائن في السيارات المتوقفة بصورة مخالفة معرقلة لحركة السير أو في مواقف مخصصة لفئات معينة، بنشر إعلانات وضح من خلالها أهمية الالتزام بهذا التوجيه والتنبيه إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات جزائية بحق المخالفين، مشيرة إلى قيام المفتشين بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت.

تفتيش

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن إدارة المواقف العامة تقوم بدورها بالتفتيش الدوري لرصد كل من يسيئ استخدام المواقف العامة في مدينة الشارقة كالوقوف في المواقف المخصصة لبعض الفئات أو المحجوزة للمحلات دون الاستفادة من خدمة المحل نفسه، أو الوقوف خلف المركبات بصورة معرقلة لحركة السير، مشيراً إلى أن فرق التفتيش ترصد هذه السلوكيات وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما ويتم عرضها خلال الفعاليات والمبادرات المختلفة بهدف توعية الجمهور.

خدمة

وأوضح أن البلدية وفرت خدمة حجز المواقف للمنشآت التجارية للتسهيل على الزبائن وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تحددها البلدية من خلال إدارة المواقف العامة، حيث يتم تقديم طلب من قبل المتعامل صاحب المنشأة لعملية الحجز ويقوم فريق من إدارة المواقف العامة بمعاينة الموقع ومدى ملائمته لمعاير عملية تخصيص الموقف مثل الازدحام على الموقع، وحركة المرور، ومساحة المحل، وأعداد المواقف المتوفرة في الموقع، وفي حال تطابقت المعايير يتم منح المنشاة الموافقة على حجز المواقف المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات واستخراج التصريح.

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