"طرق دبي" تطرح أرقاما مميزة في مزاد علني

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح (90) رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر (AA18) و(W69)، وذلك في مزادها العلني (105) والأخير للعام الجاري.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري، فيما ينطلق المزاد السبت 19 منه في الساعة الرابعة والنصف عصراً بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في هذا المزاد التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، عليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحا في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهرا.

ولأجل سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة، تؤكّد هيئة الطرق والمواصلات للمشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إجراء المزاد العلني بالتعاون مع إدارة الفندق، وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات، كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص الهيئة من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزادات علنية وإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها، خصوصاً التي تمثل مناسبات ورموزاً وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.

وتلبي هذه المزادات تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على هذه المزادات يشهد تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق (دبي درايف).

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