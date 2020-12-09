22 مليون متابع لمحمد بن راشد في مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي ــ وائل نعيم

بلغ عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، 22 مليوناً و196 ألفاً و513 شخصاً، مرسّخاً سموه مكانته البارزة، ضمن أكثر قادة العالم متابعة وتأثيراً.

واستقطبت حسابات سموه وفكره القيادي ورؤيته للمستقبل، ملايين المتابعين من مختلف أنحاء العالم، عبر المنصات المختلفة، التي يعتبرها سموه جسوراً تزيد تقاربه مع الناس، وتفاعله معهم بصورة مباشرة، ويوظفها سموه لطرح الأفكار الخلاقة المبدعة، وإشراك المتابعين في إبداء الرأي.

وتصدرت تغريدات سموه قائمة الأكثر تفاعلاً في الإمارات خلال 2020، وفق التقرير السنوي لـ«تويتر».

وتفرّد سموه في بث الثقة والطمأنينة والتفاؤل، خلال عام 2020، الذي يمر به العالم في ظرف صعب بسبب الجائحة، كما عزز سموه الروح الإيجابية بالعديد من رسائل الأمل التي بثها محلياً وعربياً وعالمياً، من خلال إعلان سموه مبادرات كبرى تعتبر نقلة نوعية للعرب جميعاً، مثل رحلة مسبار الأمل التاريخية إلى المريخ، وعزم الإمارات إطلاق أول مهمة عربية لاستكشاف القمر، وغيرهما من المبادرات والإنجازات الإماراتية الاستثنائية.

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22.000.000 متابع لمحمد بن راشد في مواقع التواصل الاجتماعي

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