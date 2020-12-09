26 محاضرة قدمتها القافلة الوردية في أكتوبر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن القافلة خلال أكتوبر الماضي قدمت 15 فعالية و26 محاضرة افتراضية، منها 5 محاضرات للعامة بثلاث لغات مختلفة العربية والإنجليزية والهندية و21 محاضرة افتراضية خاصة لفرق عمل من جهات خاصة وحكومية.

وقالت لـ«البيان»: «تواجدت عيادات القافلة الوردية الطبية المتنقلة في أماكن مختلفة للتوعية وتقديم فحوص الكشف المبكر المجانية، فتم إقامة 5 فعاليات لجهات حكومية وخاصة للتوعية وتقديم فحوص الكشف المبكر وتوفير وبيع سلع وردية بحيث يعود ريعها لدعم علاج مريضات سرطان الثدي، إضافة إلى التعاون مع أكثر من 30 مؤسسة حول الإمارات في نشر التوعية وجمع التبرعات لدعم مريضات سرطان الثدي»، مبينة أنه تم إطلاق التحدي الوردي الافتراضي لحث السيدات والرجال على الحركة والمشي، ما أسفر عنه إنجاز 95 مليون خطوة خلال شهر أكتوبر سجلها 917 مشاركاً، إضافة إلى فحص الكشف المبكر والماموجرام لألف و66 سيدة من دون اكتشاف حالات سرطانية.

10 طبيبات

وأضافت: أجرت القافلة الكشف المبكر خلال أكتوبر لـ786 سيدة وفحص الماموجرام لـ280 سيدة في عيادات القافلة الوردية التي تواجدت في أماكن مختلفة، ولم يتم اكتشاف حالات سرطانية خلال الفحوص، والتي أبرزها الفحص السريري من قبل طبيبة مختصة للسيدات من عمر 20 عاماً فما فوق، إضافة إلى فحص الماموجرام للسيدات من عمر 40 عاماً فما فوق، وشارك خلال حملة أكتوبر 10 طبيبات في عيادات القافلة الوردية من أخصائيات تصوير الأشعة و12 ممرضة و10 أطباء قدموا المحاضرات الافتراضية التوعوية إضافة إلى 11 مثقفة صحية.

قسم ومبادئ

وأوضحت أن عدد الفعاليات التي تم تنظيمها في أكتوبر الماضي بلغ 15 فعالية، كما تواجدت عيادات القافلة الوردية المتنقلة الثلاث في أماكن مختلفة، ومنها سيتي ووك في دبي وحديقة الممزر في دبي ولا مير في دبي والمؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

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