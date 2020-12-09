«الصحة» تكرّم الفائزين في برنامج القيادة الشبابية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مركز التدريب والتطوير بالشارقة حفل تكريم الفائزين في برنامج (Be Bold) لتنمية المهارات الريادية للشباب المتخصصين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الابتكارات في أربعة مجالات أهمها أمراض القلب والأوعية الدموية والصحة النفسية والسمنة في مرحلة الطفولة ورعاية الشيخوخة، وشهد حفل تكريم المشاركين عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة وصقر الحميري الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير.

شراكة

ويعتبر برنامج القيادة الشبابية BE BOLD الأول من نوعه للقيادة الشبابية تم إطلاقه بشراكة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، والذي يهدف لتطوير المفاهيم وتنمية الأفكار وبناء الابتكارات عن طريق مجموعة متنوعة من الأنشطة الداخلية والخارجية. حيث يحصل المشروع الفائز على رعاية مركز التدريب والتطوير حتى يتم تنفيذه بالشكل الأمثل.

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