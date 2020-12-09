تعاون بين «إسعاف دبي» وشركة الاتحاد للقطارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تقديم خدمات الإسعاف لشبكة السكك الحديدية الوطنية، والاستجابة لطوارئ وحوادث السكك الحديدية الاتحادية في دبي، وذلك من خلال إنشاء برامج مشتركة من شأنها تحديد إجراءات الاستجابة والتدابير الوقائية المناسبة واللازمة لحماية الركاب وجميع مستخدمي شبكة السكة الحديدية وذوي الصلة المباشرة بالمناطق التي تمر بها من أخطار الحوادث.

وقع مذكرة التفاهم في مقر المؤسسة بورسان الثالثة كل من خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ونشأت البداونة، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن في شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.

وأكد خليفة الدراي أن المؤسسة ترحب بالتعاون مع كل الشركاء في المجتمع لتحقيق المصلحة العليا للوطن وتوفير الأمن الصحي والاستجابة السريعة وإدارة الطوارئ بطريقة إبداعية ومستدامة تحقق السلامة وتؤمن مستخدمي شبكة القطارات من أي أخطار أو أحداث طارئة.

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